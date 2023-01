Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autofahrer verletzt

Bei einem Unfall in Aurich ist am Donnerstag ein Autofahrer leicht verletzt worden. Gegen 10 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mann mit einem Mazda auf der Jägerstraße und wollte nach links auf die Dietrichsfelder Straße in Richtung Dietrichsfeld fahren. Hierbei übersah er offenbar einen von rechts kommenden 22-jährigen VW-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der VW-Fahrer wurde verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Aurich - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in Aurich verletzt worden. Eine 44-jährige BMW-Fahrerin war gegen 16 Uhr auf der Straße Hoher Berg unterwegs und wollte nach rechts auf den Hoheberger Weg fahren. Hierbei übersah sie den 56-jährigen Pedelec-Fahrer und erfasste ihn. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt.

Hinte - Pedelec-Fahrerin verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Pedelec-Fahrerin kam es am Donnerstag in Hinte. Ein 54-jähriger Autofahrer fuhr gegen 16.20 Uhr auf der Landesstraße und wollte nach rechts in Richtung Westerhusen abbiegen. Hierbei stieß er mit einer 72-jährigen Pedelec-Fahrerin auf einem dortigen Radweg zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt.

