POL-AUR: Norden - Ohne Fahrerlaubnis und berauscht unterwegs/Aurich - Betriebserlaubnis erloschen /Berumbur - Berauscht gefahren/Lütetsburg - Unfall mit Postfahrzeug/Victorbur - Unfall

Verkehrsgeschehen

Norden - Ohne Fahrerlaubnis und berauscht unterwegs

Mittwochmorgen hielten Polizisten einen Autofahrer in Norden an. Während der Kontrolle in der Straße Burggraben stellten die Beamten fest, dass der 39-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen ist. Ein ebenfalls durchgeführter Drogenvortest fiel positiv aus, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Betriebserlaubnis erloschen

Freitagnachmittag wurde ein Autofahrer von Polizisten in der Esenser Straße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass an dem VW Passat derartige Veränderungen vorgenommen wurden, dass die Betriebserlaubnis dadurch erloschen war. Den 19-jährigen Autofahrer erwartet nun ein Bußgeld.

Berumbur - Berauscht gefahren

Während einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend in der Grenzstraße in Berumbur kam den Polizisten der Verdacht, dass der 23-jährige Autofahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv, eine Blutprobe wurde entnommen.

Lütetsburg - Unfall mit Postfahrzeug

Mittwochmittag kam es zu einem Unfall in Lütestburg. Um 12.40 Uhr wollte ein 48-jähriger Postbeamter mit seinem Fahrzeug von der L41 rückwärts auf ein Grundstück fahren und übersah dabei eine 60-jährige Pedelec-Fahrerin. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Die Radfahrerin verletzte sich dadurch leicht.

Victorbur - Unfall

Mittwochnachmittag kam es zu einem Unfall in Victorbur. Eine 61-jährige Autofahrerin wollte gegen 16.40 Uhr in die Schubertstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen 53-Jährigen Rollerfahrer. Durch die Kollision stürzte der Mann und verletzte sich leicht.

