Kriminalitätsgeschehen

Norden - Fenster entwendet

In Norden wurde ein Fenster gestohlen. Unbekannte Täter haben in der Zeit von letzten Freitag bis Dienstag ein neues Fenster gestohlen, welches vor einem Haus in der Deichstraße abgestellt worden war. Personen, die Hinweise zum Verbleib des Fensters mit weißem Rahmen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Aurich - Auto aufgebrochen und Werkzeug gestohlen

In Aurich wurde ein Auto aufgebrochen. In der Zeit von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr, haben Unbekannte Täter einen blauen Mercedes Vito aufgebrochen und Werkzeug im Wert von rund 300 Euro gestohlen. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Tom-Brook-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Leezdorf - Katze angeschossen

Am Sonntag ist in Leezdorf auf eine Katze geschossen worden. In der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr haben unbekannte Täter, vermutlich mit einem Luftgewehr, auf das schwarz-weiße Tier geschossen. Die Katze befand sich zum Tatzeitpunkt nach ersten Erkenntnissen im Bereich Berer Weg. Das Tier musste tierärztlich versorgt werden. Mögliche Zeugen, die am Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Marienhafe unter der Telefonnummer 04934 910590 zu melden.

Aurich - Infostand zum Thema Einbruchschutz

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund ist an diesem Samstag auf dem Auricher Wochenmarkt vertreten. Die Experten informieren und beraten vormittags kostenlos zum Thema Einbruchschutz.

