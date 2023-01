Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Ohne Führerschein unterwegs/Norderney - Unfallflucht/Norden - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Führerschein unterwegs

Dienstagabend haben Polizisten in Aurich eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Während der Kontrolle in der Esenser Straße stellten die Beamten fest, dass der 39-jährige Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Norderney - Unfallflucht

Auf Norderney kam es zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß am Dienstag in der Zeit von 7.20 Uhr bis 17.45 Uhr auf einem Parkplatz am Hafen gegen einen roten Mazda und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Norderney unter der Telefonnummer 04932 92980 entgegen.

Norden - Nach Unfall geflüchtet

In Norden kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz. Ein derzeit unbekannter Autofahrer ist am Dienstag in der Zeit von 15 Uhr bis 15.30 Uhr gegen einen roten Daimler gestoßen und verursachte dadurch Sachschaden. Anschließend entfernte er sich vom Parkplatz eines Blumencenters in der Gewerbestraße, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise bitte an die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell