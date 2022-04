Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Windberg

Mönchengladbach (ots)

An der Annakirchstraße in Windberg ist es am Donnerstag, 21. April, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 21 Uhr zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Die Einbrecher brachen die Tür auf, durchwühlten die Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld und Sonnenbrillen.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 02161 29-0 zu melden. (km)

