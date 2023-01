POL-AUR: Wittmund - Betrunken unterwegs

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norderney - Diebstahl auf Baustelle In Norderney kam es zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter haben am Dienstag in der Zeit von 20.30 Uhr bis 21 Uhr eine Kehrbohrmaschine der Marke Hilti entwendet. Diese stand zum Tatzeitpunkt auf einer Baustelle in der Straße "Am Januskopf". Personen, die die Tat beobachtet haben oder ...

