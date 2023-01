Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Unfall mit Pedelec

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfall mit Pedelec

Mittwochfrüh kam es in Esens zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Autofahrer wollte um 9.15 Uhr von einem Grundstück in die Auricher Straße einbiegen. Dabei übersah er eine 61-jährige vorfahrtsberechtigte Pedelec-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell