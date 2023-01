Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Frau wurde überfallen

Zu einem Handtaschenraub kam es am Donnerstag in Aurich. Die Tat ereignete sich gegen 17 Uhr in der Eschener Allee. Zwei männliche Personen griffen nach ersten Erkenntnissen eine 86-jährige Frau mit Rollator an und entrissen ihr die Handtasche. Die Täter flüchteten fußläufig in Richtung des nahgelegenen Waldstücks. Zeugen eilten dem Opfer zu Hilfe und alarmierten die Polizei. Die mutmaßlichen Täter werden beschrieben als etwa 13 bis 15 Jahre alt. Einer von ihnen soll etwa 1,50 Meter bis 1,60 Meter groß sein. Er trug eine hellgraue Kapuzenjacke, eine dunkle Hose und eine medizinische Maske. Der zweite Jugendliche war etwa 1,70 Meter groß. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04941 606215.

Norden - Autos aufgebrochen

Im Grenzweg in Norden sind am Donnerstag zwei Autos aufgebrochen worden. Unbekannte schlugen die Scheiben der Autos ein. Aus einem Fahrzeug entwendeten sie eine Geldbörse. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Mitternacht bis 11 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Hage/Norden - Geldbörsen beim Einkaufen gestohlen

Beim Einkaufen in einem Supermarkt in Hage wurden zwei Seniorinnen am Donnerstagmorgen die Geldbörsen gestohlen. Zu den Diebstählen kam es gegen 10.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Am Edenhof. Zu ähnlichen Taten kam es am Donnerstag auch in Norden und Großheide. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden. Allgemeine Tipps zum Schutz vor Taschendieben:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Krummhörn - Tretboot gestohlen

In Eilsum in der Gemeinde Krummhörn ist vergangene Woche ein Tretboot entwendet worden. Die Tatzeit ist zwischen Mittwoch, 18.01.2023, 12 Uhr, und Donnerstag, 19.01.2023, 17 Uhr. Das grüne Tretboot befand sich zum Tatzeitpunkt auf dem Alten Greetsieler Sieltief. Sachdienliche Hinweise auf den Verbleib des Bootes nimmt die Polizei in Pewsum unter der Telefonnummer 04923 805710 entgegen.

