POL-PPTR: Mit gestohlener Geldkarte Geld abgehoben

Am 29.6.2022 gegen 14.30 Uhr entwendeten bisher Unbekannte die Geldbörse einer Kundin eines Supermarktes in Kyllburg. In der Geldbörse befand sich neben Bargeld und persönlichen Papieren eine Geldkarte. Damit hoben ein Mann und eine Frau gegen 15.15 Uhr an einem Geldautomaten in Kyllburg Bargeld ab. Am 30.6. gegen 15.40 Uhr kaufte dieselbe Frau diesmal in Begleitung eines anderen Mannes mehrmals in einem Supermarkt in Bitburg ein und zahlte mit der gestohlenen Karte. Insgesamt entstand ein Schaden in einer Höhe über 3000 Euro.

Weitere Infos und Fotos der Tatverdächtigen unter https://s.rlp.de/KzbI9

