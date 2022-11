Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: BAB1 bei Schweich wegen Auffahrunfall für eine Stunde gesperrt

Trier (ots)

Am Dienstag, den 15.11.2022, gegen 8:40 Uhr, ereignete sich auf der BAB1, in Fahrtrichtung Trier/Saarbrücken, zwischen den Anschlussstellen Föhren und Schweich ein Auffahrunfall. Im Bereich der dortigen Baustelle erfolgt zurzeit eine Einspurige Verkehrsführung. Im Berufsverkehr kam es daher zu Stockungen die so stark waren, dass die Fahrzeuge teilweise zum Stillstand kamen. Der Fahrer eines Sattelzuges erkannte diesen Umstand zu spät und fuhr auf einen stehenden Mercedes Vito auf, der dabei auf einen weiteren Lkw geschoben und stark beschädigt wurde.

Die Fahrer des auffahrenden Lkws und des Vitos erlitten leichte Verletzungen.

Die Richtungsfahrbahn Saarbrücken war für ca. eine Stunde gesperrt und es bildete sich ein ca. 10 km langer Rückstau.

Nach der Freigabe der Strecke löste sie der Stau nur sehr zögerlich auf, was noch dadurch verstärkt wurde, dass mehrere Fahrer/innen ihre Fahrzeuge nicht mehr starten konnten, da ihre Batterien wegen falscher Verhaltensweise zu stark entladen wurden.

Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen, die Feuerwehren aus Hetzerath und Schweich, ein Abschleppfahrzeug und zwei Streifen der Polizeiautobahn in Schweich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell