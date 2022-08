POL-PDLU: (Frankenthal) - Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots) - Am 03.08.2022 gegen 17:30 Uhr entnahm eine 21-jährige Frau in einem Kaufhaus in der Maximilianstraße mehrere Parfumflaschen und steckte diese in ihre Handtasche. Gleichzeitig stand ein 41-jähriger Mann "Wache", indem er so tat als würde er eine Zeitschrift lesen. Er beobachtete jedoch die Mitarbeiter des Kaufhauses. Anschließend liefen beide Personen ohne die Waren zu bezahlen durch den Kassenbereich. Ein Mitarbeiter beobachtete die Tathandlung, nahm ...

mehr