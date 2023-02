Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrtsunfall am frühen Morgen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kurz vor fünf Uhr befuhr am Mittwoch ein 35-Jähriger mit seinem Lkw Daimler-Benz die Marie-Curie-Straße in Hermsdorf. Beim Abbiegevorgang in die Robert-Friese-Straße missachtete dieser jedoch einen vorfahrtsberechtigten, aus der Naumburger Straße kommenden Pkw Seat, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Seat war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste fortfolgend abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

