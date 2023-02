Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hohe Beute aus Garage

Jena (ots)

Als ein Garagenbesitzer nach knapp anderthalb Monaten zu Selbiger in der Nikolaus-Theiner-Straße kam musste er feststellen, dass Unbekannte sich widerrechtlich Zutritt verschafft hatten. Zwischen Dezember 2022 und dem gestrigen Dienstag hebelten Unbekannte das Garagentor auf und entwendeten in der Folge darin gelagerte Werkzeuge, zwei Fahrräder sowie eine Lederkombi im Gesamtwert von ca. 4.000,- Euro. Am Tor entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,- Euro. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell