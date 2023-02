LPI-J: Von Fahrbahn abgekommen

Weimar (ots) - Als eine Hauseigentümerin am 12.02.2023 zu ihrem Wohnhaus in Weimar, An der Hart, zurückkehrte, musste sie feststellen, dass sich die Hauseingangstür nicht mehr öffnen ließ. Eine mit der Reparatur beauftragte Firma stellte dann am 14.02.2023 fest, dass unbekannte Täter versucht haben diese aufzuhebeln. Dabei hatte sich die Tür derart verzogen, dass es nicht mehr möglich war, sie zu öffnen. Ins Haus gelangten die Täter nicht. Tatzeit war vom ...

