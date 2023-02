Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung beobachtet - Zeugen gesucht

Jena (ots)

Eine handfeste Auseinandersetzung in einem Park in Drackendorf beobachtete am Dienstagvormittag, gegen 11:30 Uhr, ein Zeuge. Zwei Personen sollen auf einen weiteren eingeschlagen haben. Trotz sofortigen Einsatzes mehrere Streifenwagen und der Fahndung im Nahbereich konnten weder die Schläger noch ein Geschädigter ausfindig gemacht werden. Zur weiteren Aufhellung des gemeldeten Sachverhaltes sucht die Polizei nun Zeugen. Die werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 - 810 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell