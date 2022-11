Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Parsit - Autofahrer verletzt

Ense (ots)

Am Mittwochmorgen, um 05.55 Uhr, kam es in der Neheimer Straße zwischen der Straße Südweg und einem Wirtschaftsweg, zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Autofahrerin aus Ense fuhr mit ihrem VW Polo in Richtung Ense-Bremen. Ein entgegenkommender 27-jähriger Mann aus Wickede überholte mit seinem Seat eine vor ihm fahrende Zugmaschine eines 18-jährigen Mannes aus Wickede, trotz des bestehenden Überholverbotes. Es kommt erst zur Kollision mit dem VW und im weiteren Verlauf auch mit der Zugmaschine. Der Fahrer des Seat wird bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 11 000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt.(dk)

