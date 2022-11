Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ein Bruch (Fortsetzung)

Kreis Soest (ots)

An diesem Donnerstagabend holt Franz Schneider seine Gattin Elfriede gegen 18:30 Uhr von der Arbeit ab. Franz arbeitet seit vielen Jahren als Schreiner und Elfriede ist Verkäuferin in einer Boutique. Im Auto erzählt sie ihrem Gatten, dass sie am heutigen Morgen ihre Geldbörse im Flur auf dem Schränkchen vergessen hat. Als die beiden ihr Haus betreten, merken sie, dass es sehr kalt geworden ist. Kurz darauf sieht Franz die aufgehebelte Terrassentür. "Hier muss ein Einbrecher am Werk gewesen sein", ruft er seiner Frau zu. "Oh Gott, mein Portemonnaie mitsamt der EC-Karte und der PIN ist weg", stellt sie daraufhin fest. "Das Tablet und meine Uhr liegen auch nicht mehr im Wohnzimmer", antwortet er. Elfriede läuft daraufhin die Treppe hinauf. Sie öffnet die Schlafzimmertür und bleibt wie angewurzelt stehen. Ihre Seite des Kleiderschranks ist komplett ausgeräumt. Auch ihre Unterwäsche liegt am Boden. Vor ihrem geistigen Auge sieht sie einen sehr unangenehmen und schmutzigen Mann, der ihre Wäsche aus dem Schrank zieht und zu Boden wirft. Oben auf dem Stapel liegt ihre leere Schmuckschatulle. Elfriede schreit laut auf. Franz kommt sofort hinzu und nimmt seine Frau in den Arm. "Wir dürfen jetzt hier nichts anfassen, bis die Polizei da war", ermahnt er seine Gattin während er die 110 wählt. Die Beamten erscheinen, nehmen Aussagen auf und sichern Spuren. Danach steht das Ehepaar im Schlafzimmer vor dem dortigen Chaos. "Die Bank hat gerade angerufen, es sind um 17:45 Uhr hier um die Ecke 2000,- EUR mit deiner EC-Karte abgehoben worden", berichtet Franz. "Alles nicht so schlimm, uns ist zum Glück nichts passiert!" Zwei Stunden später haben die zwei aufgeräumt und liegen in ihrem Bett. Elfriede gehen die Worte ihres Gatten nicht aus dem Kopf: "Uns ist zum Glück nichts passiert!" Komisch sie fühlt sich anders. Wieder erscheint der ungepflegte Mann vor ihrem geistigen Auge. Mit seinen Händen im Schrank berührt er nicht nur ihre Wäsche, sondern auch ihre innerste Privatsphäre. Elfriede springt auf und geht zum Kleiderschrank. "Was ist los?", fragt Franz. "Ich halte das nicht aus." Sie räumt den Schrank komplett aus, trägt ihre Sachen in den Keller und beginnt eine erste Waschmaschine zu packen. Den Rest der Nacht schläft sie unruhig und wird immer wieder wach. Hat der Einbrecher ihr wirklich nichts getan? Sie ist sich da nicht sicher. Diese Geschichte ist frei erfunden, spiegelt jedoch ziemlich genau wieder, was in der dunklen Jahreszeit fast täglich passiert. Tipps der Polizei, wie Sie sich schützen können, finden Sie hier: https://soest.polizei.nrw/riegel-vor-sicher-ist-sicherer-2 (lü)

