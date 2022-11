Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: E-Scooter-Fahrer verletzt

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 17.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Curiestraße im dortigen Kreisverkehr. Eine 46-jährige Frau aus Lippstadt fuhr mit ihrem Opel in den Kreisverkehr ein und übersah einen 33-jährigen Mann aus Lippstadt, der mit seinem E-Scooter vor dem Pkw der Lippstädterin, ebenfalls den Kreisverkehr befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, in deren Verlauf der E-Scooter-Fahrer auf die Fahrbahn stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell