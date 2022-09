Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Motorroller-Fahrer flüchten vor Polizei

Nachdem unbekannte Motorroller-Fahrer am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr in der Hans-Böckler-Straße vor einer Streifenwagenbesatzung geflüchtet sind, ermittelt die Polizei strafrechtlich. Die Beamten stießen im Bereich des Hohenstaufenplatzes auf zwei Rollerfahrer, davon einer mit Sozius, die mit hoher Geschwindigkeit und augenscheinlich mit defektem Rücklicht in Richtung Stadtmitte fuhren. Die Fahrer missachteten in der Folge jegliche Anhaltesignale und flüchteten über einen schmalen Verbindungsweg zur Moltkestraße. Eine Polizeistreife fand die Zweiräder in einer Grundstückseinfahrt in der Wolfgangstraße abgestellt auf. Beide Fahrzeuge waren nicht versichert. Zudem war an einem Roller ein mutmaßlich gestohlenes Kennzeichen angebracht. Die Fahrer hatten das Weite gesucht. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und stellten die Motorroller sicher. Zeugen, die Hinweise auf die flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen - Ailingen

Autofahrerin übersieht Radlerin

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw in der Hauptstraße hat sich am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr eine 75-jährige Pedelec-Fahrerin verletzt. Eine 72 Jahre alte VW-Lenkerin parkte rückwärts aus und übersah dabei die Radlerin, die in Richtung Oberteuringen unterwegs war. Bei der Kollision brach sich die 75-Jährige einen Arm und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Es entstand geringer Sachschaden.

Friedrichshafen

Betrügern aufgesessen

Einer angeblichen Bankmitarbeiterin ist am Donnerstag eine 28-jährige Frau aufgesessen. Bereits Anfang der Woche hatte die Frau eine SMS-Nachricht erhalten, in der sie für ihre Online-Banking-Nutzung aufgefordert wurde, ihre Identität zu bestätigen. In diesem Zug gab sie unter anderem auch persönliche Bankdaten an. Am Donnerstag meldete sich dann die Betrügerin, die sich als Mitarbeiterin einer hiesigen Bank ausgab, telefonisch bei der 28-Jährigen. Sie teilte ihr mit, dass mehrere Überweisungen ins Ausland von ihrem Konto überwiesen wurden und es die Möglichkeit einer Rücküberweisung gebe. Durch geschickte Gesprächsführung gelangte die Betrügerin an eine TAN-Nummer und veranlasste mehrere Überweisungen ich Höhe von jeweils mehreren hundert Euro. Ein Anruf bei der Bankberaterin der Frau deckte den Betrug auf, woraufhin ihr Konto gesperrt und mehrere Transaktionen durch schnelles Handeln rückgängig gemacht werden konnten. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs und warnt ausdrücklich davor, persönliche Daten am Telefon oder im Internet preiszugeben. Sollten Sie Verdacht schöpfen, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, nehmen Sie umgehend Kontakt zu Ihrer Bank auf und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Friedrichshafen

Junger Mann von Unbekanntem attackiert

Mit Fäusten ins Gesicht geschlagen wurde am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr ein 23-Jähriger im Bereich der Schloßkirche. Der junge Mann saß seinen Angaben zufolge auf einer Parkbank, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde. Aus nicht näher bekannten Gründen attackierte dieser den 23-Jährigen unmittelbar mit Schlägen und ließ erst von ihm ab, als Zeugen ihn abhielten. Der 23-Jährige musste zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der Angreifer flüchtete in Richtung Stadtbahnhof. Die Ermittlungen zum Tatverdächtigen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Seniorin verliert Kontrolle über Auto - Unfall

Ein gesundheitliches Problem war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 12 Uhr in der Zeppelinstraße bei Fischbach ereignet hat. Eine 83-jährige Opel-Fahrerin war in Richtung Friedrichshafen unterwegs, als sie auf Höhe des Freibads Fischbach die Kontrolle über ihren Wagen verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Auf dem Radweg touchierte sie eine 60 Jahre alte Radfahrerin, die in der Folge stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Im weiteren Verlauf fuhr die Seniorin wieder auf die Straße und kollidierte in einer langgezogenen Rechtskurve seitlich mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Anschließend überfuhr sie ein Verkehrsschild und kam nach der etwa 500 Meter langen Irrfahrt im linken Straßengraben zum Stehen. Die 83-Jährige verletzte sich beim Unfall schwer. Sie, sowie die leicht verletzte Radfahrerin, wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, bei denen neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Feuerwehr im Einsatz waren, musste die Straße für rund zwei Stunden voll gesperrt werden.

Salem

Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

In einem psychischen Ausnahmezustand hat sich offenbar ein 34-Jähriger befunden, als er in der Nacht auf Freitag gegen 23.45 Uhr mit einer Gartenharke durch Rickenbach zog und randalierte. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei legte er sein Werkzeug umgehend beiseite und wurde von den Beamten in Gewahrsam genommen. Aufgrund seines Zustandes brachte ihn ein Rettungsdienst in eine Fachklinik.

