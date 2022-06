Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Betrunken gegen Laterne gefahren

Keltern (ots)

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen in Keltern-Dietlingen von der Fahrbahn abgekommen und hat hierdurch einen Verkehrsunfall verursacht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 25-jähriger Opel-Fahrer gegen 4 Uhr die Östliche Friedrichstraße in Dietlingen in Richtung Pforzheim. Kurz vor dem Ortsausgang kam er aus bislang nicht bekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Fahnen- und im weiteren Verlauf einem Laternenmast. Offenbar verschloss er daraufhin sein Fahrzeug und verließ kurzzeitig die Unfallörtlichkeit. Kurz nachdem Polizeibeamte an der Unfallstelle eintrafen, kehrte auch der mutmaßliche Unfallverursacher zurück. Ein bei dem 25-Jährigen durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Beamten behielten den Führerschein des Opel-Fahrers ein und er musste eine Blutprobe abgeben. Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde durch einen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Am Opel, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von zirka 25.000 Euro. Der entstandene Fremdschaden beläuft sich auf zirka 1.000 Euro.

