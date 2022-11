Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Autofahrerin verletzt

Lippetal (ots)

Am Mittwoch kam es um 17.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Lippstädter Straße, in Höhe der Einmündung Uelentruper Weg. Eine 26-jährige Frau aus Lippstadt fuhr mit ihrem VW Polo in Richtung Herzfeld. Auf der Gegenfahrbahn überholte ein 37-jähriger Mann aus Erwitte mit seinem VW Golf einen vor ihm fahrenden Lkw. Die Lippstädterin erkannte, dass der Abstand des Überholenden zu ihrem Pkw immer geringer wurde und leitete eine Vollbremsung ein. Trotzdem kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Die 26-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in einem Rettungswagen vor Ort versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.(dk)

