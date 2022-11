Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ein Bruch

Kreis Soest (ots)

Es ist Donnerstag, 17:00 Uhr, in einer Wohnsiedlung am Ortsrand. Ein fremder Mann, nennen wir ihn Ede, streift zu Fuß durch die Straßen des Quartiers auf der Suche nach einem "Arbeitsplatz" für sein Gewerbe. Sein Auto hat er an der Hauptstraße stehen gelassen. Es ist dunkel und der Jahreszeit entsprechend kalt. Darum trifft er auch nicht viele Menschen auf der Straße. Ein Blick auf die Häuser zeigt ihm schnell, wo sein geplanter Besuch stattfinden könnte. Er findet an der nächsten Ecke auch schon das, was er sucht. Eine Gelegenheit, vollkommen ungestört seinem Gewerbe nachzugehen: der Einverleibung fremden Eigentums zur egoistischen Vermehrung des eigenen Kapitals. Die Garage des Einfamilienhauses steht sperrangelweit offen und ist leer. Im gesamten Haus brennt kein Licht. Ede geht zur Haustür und klingelt, es öffnet niemand. Mit einem zufriedenen Grinsen im Gesicht geht er langsam in den Garten. Er findet dort eine Terrassentür vor, mit der er sich eingehend beschäftigen wird. Beim dritten Hebelversuch springt die Tür, mit einem nicht ganz leisen Geräusch, auf. Er zuckt etwas zusammen, lauscht einen Moment in die Dunkelheit und geht ins Haus. Bereits im Flur findet er ein Portemonnaie mit 70,- EUR Bargeld, einer EC-Karte und einer vierstelligen Zahl auf einem Zettel. "Volltreffer", schießt es durch seinen Kopf. Im Wohnzimmer liegen ein Tablet und eine hochwertige Herrenarmbanduhr auf dem Tisch. Beides wandert zum Portemonnaie in seinen Rucksack. Schnell noch die Treppe rauf und ins Schlafzimmer. Im Kleiderschrank der Dame des Hauses (er erkennt das an der netten Unterwäsche), beginnt er zu wühlen und findet schließlich eine Schmuckschatulle mit Ketten, Ringen und einer goldenen Damenuhr. Diese Dinge landen ebenfalls im Rucksack. Ede verlässt das Haus durch die nicht verschlossene Haustür und trifft direkt auf einen Mann mit Hund, der ihn freundlich grüßt. Auf dem Weg zu seinem Auto denkt er noch: "Wenn das gleich noch mit der EC-Karte an der Bankfiliale klappt, dann mache ich Feierabend für heute. Mein Tagesverdienst liegt dann über dem eines Bankdirektors und mein Stundenlohn gleicht dem eines Fußballprofis - und das auch noch steuerfrei!" Diese Geschichte ist frei erfunden, spiegelt jedoch ziemlich genau wieder, was in der dunklen Jahreszeit fast täglich passiert. Tipps der Polizei, wie Sie sich schützen können, finden Sie hier: https://soest.polizei.nrw/riegel-vor-sicher-ist-sicherer-2 (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell