Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tatverdächtige erwischt

Lippstadt (ots)

Am Montagabend, gegen 21.15 Uhr, wurde eine Tatverdächtige von Polizeibeamten in der Innenstadt auf frischer Tat beim Zündeln erwischt. Die 21-jährige aus Lippstadt hantierte mit einem Feuerzeug und war im Begriff einen Sonnenschirm vor einem Lokal in der Lange Straße anzuzünden. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, ob die Tatverdächtige auch für gleichgelagerte Delikte in Betracht kommt.(dk)

