Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Holzverschlag in Brand geraten

Nordhorn (ots)

Am 7. Mai teilt ein Zeuge mit, dass in Nordhorn in der Straße Poaschebarg in dem dortigen Wäldchen ein Holzverschlag in Brand geraten ist. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Holzverschlag ist komplett abgebrannt und ein angrenzender Schiffscontainer wurde leicht beschädigt worden. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell