POL-EL: Rhede - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Nordhorn (ots) - Am 6. Mai zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr kam es in Nordhorn in der Telemannstraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten neben einem Pedelec der Marke "Gazelle" diverse Gegenstände. Der Schaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen ...

