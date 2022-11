Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrradfahrer verletzt

Soest (ots)

Am Montagmorgen, um 06.35 Uhr, kam es in der Straße Schwarzer Weg, zwischen den Einmündungen Hepper Weg und Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Mann aus Soest fuhr mit seinem Mercedes Sprinter in Richtung Kreisverkehr. Vor ihm fuhr ein 53-jähriger Fahrradfahrer aus Soest, ebenfalls in Richtung Kreisverkehr. Der Sprinter-Fahrer übersah den Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der 53-Jährige stürzte auf den rechts der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

