Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflüchtiger gesucht

Bad Sassendorf (ots)

Am Samstag, zwischen 12.15 Uhr und 16.15 Uhr, kam es in der Schützenstraße, in Höhe der Hausnummer 24a, zu einem Verkehrsunfall. Ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Ford wurde im Bereich der Fahrerseite und des Außenspiegels beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden.(dk)

