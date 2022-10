Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht der Bedrohung in Rechlin (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Röbel (ots)

Am 16.10.2022, gegen 03:30 Uhr, wurde die Polizei über eine mögliche Bedrohung in Rechlin informiert. Bei Eintreffen der Kräfte vor Ort, stellten diese auf dem Hinterhof / Wäscheplatz eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße ein galgenähnliches Konstrukt fest. An diesem war ein weißer Sack befestigt. Darunter wurde eine mit Jeans und T-Shirt bekleidete Strohpuppe ohne Kopf abgelegt. Vor dieser befand sich eine zweite, ebenfalls bekleidete, Strohpuppe, bei der eine Axt auf Höhe des Halses abgelegt war. Um das Konstrukt herum wurden vier Fackeln abgebrannt. Alle Gegenstände wurden sichergestellt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob der Tatbestand der Bedrohung erfüllt ist und wenn ja, gegen wen sich diese richtete, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weiterhin wird geprüft, ob der Staatsschutz die weiteren Ermittlungen übernehmen wird. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Röbel unter 039931-848224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

