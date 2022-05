LPI-NDH: Schotter wird Motorradfahrer zum Verhängnis

Nordhausen (ots) - Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag vergeblich auf das Außengelände eines Baumarktes An der Helme zu gelangen. Sie montierten Scharniere an der Tür des Außenlagers ab und lösten so den optischen und akustischen Alarm aus. Der Sicherheitsdienst verständigte die Polizei. Personen wurden am Markt nicht mehr angetroffen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes des versuchten ...

