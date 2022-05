Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall endet tödlich

Rüdigershagen (ots)

Am Montag kam es auf der L1015 nahe der Ortslage Rüdigershagen gegen 15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein aus Rüdigershagen in Richtung Niederorschel fahrender Pkw kollidierte mit einem Pkw, der aus Richtung Hüpstedt in Richtung Breitenworbis unterwegs war. Eine 61-jährige Unfallbeteiligte erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Zur Unfallursachenermittlung wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Straße wird zur Beendigung der Unfallaufnahme voll gesperrt sein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell