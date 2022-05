Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheit im Verkehr

Mackenrode (ots)

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit kontrollierten die Beamten der PI Eichsfeld am 13.05.2022 gegen 23:00 Uhr auf der Landstraße zwischen Mackenrode und Vatterode den Fahrer eines Pkw Hyundai. Dabei nahmen sie starken Alkoholgeruch in der Atemluft wahr. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Es schloss sich eine Blutentnahme im Krankenhaus an. Der Führerschein des 45jährigen Eichsfelders wurde sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell