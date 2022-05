LPI-NDH: Manipulationen und Umbauten am Moped

Sondershausen (ots) - Am Freitagvormittag befuhr ein VW-Fahrer hinter einem Pkw Toyota die Schillerstraße in Richtung August-Bebel-Straße. An der Lichtzeichenanlage zur August-Bebel-Straße hielt der Audi-Fahrer an der rot werdenden Ampel an. Der hinter ihm fahrende Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. Die Beifahrerin im Pkw Toyota wurde leicht verletzt (HWS) ins Krankenhaus verbracht. ...

