Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Thüringer Polizeihubschrauber unterstützt Löscharbeiten im Harz

Harztor, Birkenmoor (ots)

Am Sonntag, gegen 16.30 Uhr, wurde die Thüringer Polizei um Unterstützung bei der Bekämpfung eines etwa 2,5 Hektar großen Flächenbrandes im Harz gebeten. Am Nachmittag hat es an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt im Bereich "Birkenmoor" zwischen Ilfeld und Stiege einen Flächenbrand gegeben. Aufgrund der Unwegsamkeit des Geländes und zur Unterstützung der Bodenkräfte, wurde durch die Einsatzleitung der Feuerwehr Oberharz am Brocken der thüringische Polizeihubschrauber in die Löscharbeiten eingebunden. Mit Hilfe des Polizeihubschraubers konnten die Brandherde aus der Luft durch den Abwurf von circa 8000 Liter Löschwasser bekämpft und gelöscht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell