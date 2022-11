Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: "Falscher" Stadtwerke-Mitarbeiter

Soest (ots)

Am Montagmittag wurde eine 83-jährige Seniorin aus Soest, Opfer eines dreisten Diebstahls. Ein bislang unbekannter Mann klingelte gegen 13 Uhr an der Tür des Mehrfamilienhauses in der Rosenstraße. Nachdem die Seniorin ihre Wohnungstür öffnete, stellte sich der Mann als Mitarbeiter der Stadtwerke vor und gab an, den Wasserdruck in der Küche und im Badezimmer überprüfen zu wollen. Er bat die Soesterin um Hilfe im Bad und wies sie an, den Wasserhahn laufen zu lassen. In der Zwischenzeit betrat vermutlich ein zweiter Mann die Wohnung der 83-Jährigen und durchsuchte die Wohnung nach Wertgegenständen. Erst nachdem der falsche Stadtwerke-Mitarbeiter die Wohnung wieder verlassen hatte, wurde die Seniorin misstrauisch. Ein Anruf bei den "echten" Stadtwerken ließ den Schwindel auffliegen. Außerdem stellte sie den Diebstahl zweier wertvoller Goldringe fest. Der falsche Stadtwerke-Mitarbeiter kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 30 bis 35 Jahre alt, cirka 1,65 Meter groß, stämmiger Körperbau, schwarze Haare mit kurzgeschnittenen Seiten. Bekleidet war er mit einem blauen Anorak und einem kariertem Hemd. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell