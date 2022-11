Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrradfahrer verletzt

Werl (ots)

Am Dienstagmorgen kam es um 08.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Industriestraße und der Schützenstraße. Ein 38-jähriger Mann aus Werl fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Hedwig-Dransfeld-Straße und überquerte in Höhe der Industriestraße die Fahrbahn. Dabei übersah er den Peugeot einer 38-jährigen Frau aus Werl, die ebenfalls in Richtung Hedwig-Dransfeld-Straße fuhr. Trotz eingeleiteter Vollbremsung der Peugeot-Fahrerin kam es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. (dk)

