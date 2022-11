POL-SO: Pedelec-Fahrer verletzt

Lippetal (ots) - Am Mittwoch kam es um 17.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Lippstädter Straße, in Höhe der Einmündung Uelentruper Weg. Eine 26-jährige Frau aus Lippstadt fuhr mit ihrem VW Polo in Richtung Herzfeld. Auf der Gegenfahrbahn überholte ein 37-jähriger Mann aus Erwitte mit seinem VW Golf einen vor ihm fahrenden Lkw. Die Lippstädterin erkannte, dass der Abstand des Überholenden zu ihrem Pkw immer ...

mehr