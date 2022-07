PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Sachbeschädigungen an Schulen+++Busfahrer beleidigt+++Schwerverletzt bei Abbiegeunfall+++Gravierende Geschwindigkeitsverstöße auf der B 49+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Sachbeschädigungen an Schulen,

Selters, Goethestraße und Bad Camberg Mittwoch, 27.07.2022, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 28.07.2022, 07:30 Uhr

(wie) In Niederselters haben Unbekannte in den letzten Tagen Fenster an einer Schule beschädigt. Die Vandalen betraten den Schulhof traten dort gegen tief gelegene Fenster an dem Gebäude der Mittelpunktschule Goldener Grund. Zwei Fenster wurden dadurch stark beschädigt. In das Gebäude drangen die Täter anscheinend nicht ein. Der Sachschaden wird auf mindestens 1.000 EUR geschätzt.

Zusätzlich wurde der Polizei am Donnerstag angezeigt, dass bereits am vergangenen Wochenende Unbekannte in die Taunusschule in Bad Camberg eingedrungen waren. Die Eindringlinge hatten dort im Gebäude verschiedene Pulver verstreut, Inventar verrückt und Getränke der Cafeteria zu sich genommen.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0.

2. Busfahrer beleidigt,

Limburg, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 28.07.2022, 07:40 Uhr

(wie) Am Donnerstagmorgen beleidigte in Limburg ein Mann einen Busfahrer, weil dieser ihn nicht ohne Maske im Bus mitfahren lassen wollte. Der 67-Jährige fuhr einen Linienbus in Limburg, als am Bahnhofsplatz ein 30-Jähriger ohne Mund-Nasen-Bedeckung zusteigen wollte. Der Busfahrer verweigerte den Einstieg und gab den Hinweis auf die Maskenpflicht. Außerdem bot er dem Mann an eine Maske käuflich erwerben zu können, falls er keine dabei habe. Da der 30-Jährige sich weigerte, wurde die Mitfahrt verweigert. Als der 67-Jährige später wieder die Bushaltestelle anfuhr, stand der 30-Jährige wieder da. Er soll den Busfahrer übel beleidigt haben und wollte dann zusteigen. Obwohl er nun eine Maske dabei hatte, verweigerte der Busfahrer nun die Mitfahrt wegen der Beleidigung und rief die Polizei. Bei der Anzeigenaufnahme behauptete der 30-Jährige dann, dass der Busfahrer ihn nur nicht mitnehmen wolle, weil er "ausländisch" aussehen würde. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

3. Schwerverletzt bei Abbiegeunfall,

Bad Camberg, Landesstraße 3013, Donnerstag, 28.07.2022, 22:50 Uhr

(wie) Am späten Donnerstagabend wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall bei Bad Camberg schwer verletzt. Ein 44-Jähriger aus der Ukraine befuhr mit einem Renault Kleintransporter die L 3013 von Erbach/ Gnadenthal kommend in Richtung Pendlerparkplatz Bad Camberg. An der Kreuzung zur Autobahnrastanlage bog er nach links ab, übersah hierbei allerdings den entgegenkommenden Skoda eines 69-Jährigen aus Weilburg und nahm diesem so die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der 69-Jährige schwer verletzt wurde. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 EUR.

4. Verletzte bei Auffahrunfall,

Hadamar, Landesstraße 3278, Mittwoch, 27.07.2022, 15:30 Uhr

(wie) Bei Hadamar wurden am Mittwochnachmittag zwei Menschen bei einem Auffahrunfall verletzt. Eine 73-Jährige befuhr mit einem Audi die L 3278 aus Hadamar kommend. An einer Kreuzung musste sie am Stoppschild anhalten. Dies bemerkte ein 60-Jähriger in einem Fiat zu spät und fuhr gegen das Heck des Audi. Bei der Kollision wurden die 73-Jährige und ihre 18-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 4.000 EUR geschätzt.

5. Gravierende Geschwindigkeitsverstöße auf der B 49, Löhnberg, Bundesstraße 49, Donnerstag, 28.07.2022, 23:00 Uhr bis Freitag, 29.07.2022, 00:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der B 49 bei Löhnberg und stellte gravierende Verstöße fest. Beamte der Polizeistation Weilburg überwachten zwischen 23:00 Uhr und 00:30 Uhr die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Zu schnelle Verkehrsteilnehmer wurden anschließend direkt angehalten und mit ihrem Verstoß konfrontiert. 13 Fahrzeuge waren so schnell, dass sie zur Kontrolle heraus gewunken werden mussten. Sechs von ihnen zahlten ein Verwarngeld, sieben wurden angezeigt und werden durch ihre Geschwindigkeitsüberschreitung Punkte in Flensburg sammeln. Traurige Spitzenreiter waren ein PKW mit 208 km/h und ein weiterer mit 167 km/h. Hier werden hohe Geldbußen bis zu 700 EUR und mehrmonatige Fahrverbote fällig werden. Die Polizei wird die Geschwindigkeiten weiter kontrollieren.

6. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Freitag: Wolfenhausen, Bornbachstraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

