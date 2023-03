POL-KN: (Dunningen-Seedorf/Landkreis Rottweil) - 58-Jähriger beim Salut-Schießen schwer verletzt (17.03.2023)

Aldingen (ots) - Einen Unfall mit zwei schwerverletzten Kindern verursacht hat eine Autofahrerin am Freitag kurz nach 15 Uhr auf der Hauptstraße. Eine 72-jährige Ford C Max-Fahrerin bog von der Schuracher Straße in die Hauptstraße ein, um dort zu wenden. Dabei stieß sie mit ihrem Auto an einen Randstein, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet auf einen ...

