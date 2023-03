Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Kreis Tuttlingen) Auto erfasst zwei Kinder auf Gehweg (17.03.2023)

Aldingen (ots)

Einen Unfall mit zwei schwerverletzten Kindern verursacht hat eine Autofahrerin am Freitag kurz nach 15 Uhr auf der Hauptstraße. Eine 72-jährige Ford C Max-Fahrerin bog von der Schuracher Straße in die Hauptstraße ein, um dort zu wenden. Dabei stieß sie mit ihrem Auto an einen Randstein, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet auf einen angrenzenden Gehweg. Dort erfasste sie zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren, die mit ihren Tret-Rollern unterwegs waren. Ein 8-jähriges Mädchen geriet unter das Auto und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Ihr Begleiter, ein 10-jähriger Junge, erlitt leichtere Verletzungen und kam mit einem Krankenwagen ebenfalls in ein Krankenhaus. Zu Klärung des genauen Unfallhergangs beorderte die zuständige Staatsanwaltschaft einen Unfallsachverständigen an die Unfallstelle. Die Polizei stellte das Auto der Unfallverursacherin und die beiden Tretroller sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell