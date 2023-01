LPI-G: Kind und Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Gera (ots) - Gera. Die Hauswand einer Firma in der Ferdinand-Porsche-Straße wurde Ziel von Graffitisprühern. Im Zeitraum vom 08.01.2023 zum 11.01.2023 brachten die Täter den Schriftzug "MUSH" mit schwarzer und weißer Farbe an der Firmenwand an. Es entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei ermittelt nun zu den Tätern und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0365/ 829-0 entgegen. (TL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

