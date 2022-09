POL-MG: Diebe stehlen Auto

Mönchengladbach (ots) - Auf bislang unbekannte Weise haben sich Einbrecher in der Zeit zwischen Freitag, 23. September, 18 Uhr, und Samstag, 24. September, 8.30 Uhr, Zugang zu einem Kindergarten an der Konradstraße verschafft. In den Räumlichkeiten des Kindergartens durchsuchten sie augenscheinlich das Büro, stahlen Bargeld in niedriger zweistelliger Höhe und elektronische Geräte. Anschließend konnten sie unerkannt entkommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, ...

