Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Haste: Festnahme nach Sprengung eines Zigarettenautomaten

Osnabrück (ots)

Nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Straße "Blumenmorgen" nahm die Osnabrücker Polizei am Mittwochabend zwei Männer im Alter von 17 und 18 Jahren vorläufig fest. Gegen 21.55 Uhr hatten Anwohner den Notruf gewählt, als sie aus ihrer Wohnung plötzlich einen lauten Knall hörten. Die alarmierten Beamten stellten wenig später fest, dass ein Zigarettenautomat an der Ecke zur Straße "Am Krümpel" gesprengt worden war. Die Metallfront war stark deformiert, sodass ein Hineingreifen in den Innenraum möglich war. Sofort leiteten weitere Polizeikräfte eine Fahndung im Nahbereich des Tatortes ein und konnten wenig später zwei junge Männer antreffen und kontrollieren. Im Rahmen der Durchsuchung der Fußgänger fanden die Beamten mehrere originalverpackte Zigarettenschachteln. Zwecks weiterer Maßnahmen wurden die Männer aus Belm vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Osnabrücker Staatsanwaltschaft erfolgte eine Wohnungsdurchsuchung, zudem wurden Oberbekleidung und das in den Taschen aufgefundene Diebesgut beschlagnahmt. Nach Abschluss der Maßnahmen entließen die Polizisten die Beschuldigten in ihre Freiheit. Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist, ob die jungen Männer auch für vergangene Zigarettenautomatensprengungen verantwortlich sind.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell