Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fußgänger nach Unfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen um 07:30 Uhr befuhr ein 39-Jähriger aus Osnabrück mit einem Citroen "Jumpy" die "Benzstraße" und bog links in die "Professor-Porsche-Straße" in Richtung L88 ab. Auf der "Benzstraße" lief ein 69-jähriger Fußgänger und wollte die "Benzstraße" an einer Fußgängerampel überqueren. Es kam zum Zusammenstoß bei dem, der Osnabrücker schwer verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Kleintransporter entstand Sachschaden, aber er musste nicht abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell