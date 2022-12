Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Ein Leichtverletzter nach Vorfahrtsverstoß

Bersenbrück (ots)

Am Mittwochabend befuhr ein 45-Jähriger mit einem Audi "A3" die Straße "Am Wasserwerk" in Richtung "Bokeler Straße (K 142)". Ein 38-Jähriger befuhr mit einem Kia "Rio" die "Bokeler Straße" aus Bersenbrück kommend. Der 45-jährige Bersenbrücker überquerte die Straße "Bokeler Straße" in Richtung "Renkteweg" und übersah dabei den von rechts kommenden bevorrechtigten Bersenbrücker. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Kia nach rechts von der Fahrbahn in den Straßengraben geschleudert wurde. Der 38-jährige Bersenbrücker wurde bei dem Unfall leicht verletzt, aber ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Der Kia war ein Totalschaden und wurde abgeschleppt. An dem Audi entstand auch Sachschaden.

