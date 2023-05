Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Ein 39-jähriger Fahrer eines VW sowie ein 85-jähriger Fahrer eines Daihatsu befuhren gestern Nachmittag in dieser Reihenfolge die L3020. Der 39 Jahre alte Mann wollte im weiteren Verlauf nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen, was der 85-Jährige offenbar zu spät bemerkte und auf den VW auffuhr. Hierbei wurden der 39-Jährige sowie zwei weitere Fahrzeuginsassen (w/32, m/12) leicht verletzt und für weitere medizinische Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (jd)

