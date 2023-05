Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verunfallt

Arnstadt (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L1048 zwischen Dornheim und Marlishausen. Ein 30-jähriger Fahrer eines BMW fuhr von Arnstadt in Richtung Bundesautobahn 71. Dort wollte der 30 Jahre alte Mann nach links auf die Auffahrt in Richtung Erfurt einbiegen. Offenbar übersah er dabei einen entgegenkommenden 61-jährigen Fahrer eines Suzuki. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 61-Jährige sowie seine 57-Jährige Beifahrerin wurden dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt, die Straße war temporär halbseitig gesperrt. (jd)

