Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Flaschen angegriffen

Ilmenau (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 17:05 Uhr wurden ein 18-Jähriger und seine 19-jährige Begleiterin auf dem Kauflandparkplatz in Ilmenau von einem Jugendlichen (17 Jahre) angegriffen. Dieser schubste den 18-Jährigen, woraufhin es zu einer Rangelei zwischen den beiden kommt, in dessen Verlauf der 17-Jährige den jungen Mann mit der Faust mehrfach auf den Kopf schlägt. Der 18-Jährige wird hierdurch leicht verletzt. Des Weiteren beschmeißt der 17-jährige polizeibekannte Jugendliche den jungen Mann und seine Begleiterin mit zwei leeren Bierflaschen, welche ihr Ziel jedoch verfehlen. Die beiden steigen daraufhin in ihren Pkw ein, um den Parkplatz zu verlassen. Der Jugendliche stellt sich hierbei vor das Fahrzeug, schlägt mehrfach mit der Hand gegen die Fensterscheiben der Fahrer- und Beifahrerseite und schmeißt eine Schnapsflasche auf das Fahrzeugdach. Am Pkw entsteht ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Gegen den amtsbekannten Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eröffnet. (dl)

