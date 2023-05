Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In "Spargelhütte" eingedrungen und Kollegen bedroht

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 04.20 Uhr verschafften sich drei männliche Personen Zutritt in einen Verkaufsstand für Obst und Gemüse in der Straße Am Bahnhof. Ein nicht im Dienst befindlicher Kollege der Bundespolizei wurde Zeuge des Geschehens und versuchte die Täter festzuhalten. Da der Kollege mittels eines Schlagstock bedroht wurde, konnten die drei Personen die Flucht ergreifen. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen u.a. mit einem Polizeihubschrauber, führten letztendlich zur Festnahme eines 16-jährigen Thailänders. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass die Täter zuvor ein - in der Nähe befindliches - Toilettenhäuschen umgeworfen und beschädigt hatten. Der 16-Jährige wurde zur Dienststelle verbracht und nach Abschluss der Maßnahmen an einen Verantwortlichen übergeben. Gegen ihn sowie gegen die beiden derzeit noch unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, in welchem sie sich bezüglich mehrerer Straftaten verantworten müssen. (rak)

