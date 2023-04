Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 50.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Kreuzung Worblinger Straße und Georg-Fischer-Straße - Polizei sucht Unfallzeugen (11.04.2023)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, auf der Kreuzung Worblinger Straße und Georg-Fischer-Straße ereignet hat. Ein 29-Jähriger fuhr mit einem Mercedes Sprinter auf der Worblinger Straße in Richtung Georg-Fischer-Straße bei Grün zeigender Ampel im stockenden Verkehr in die Kreuzung ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer auf der Georg-Fischer-Straße in Richtung Bohlinger Straße fahrenden 18 Jahre jungen Frau mit einem Mercedes der A-Klasse, die ebenfalls bei Grün die Kreuzung querte. An beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand durch die Kollision Totalschaden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

