Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230302-1-pdnms Brandstiftung Müllcontainer und Sperrmüll in Neumünster

Neumünster (ots)

In der letzten Nacht, am 02.03.2023 gegen 03.45 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei zu mehreren Müllcontainerbränden in die Innenstadt gerufen.

Unbekannte Täter hatten zuvor in einem Umkreis von ca. 200 Meter am Waschpool, in der Lüthjenstraße sowie im rückwärtigen Bereich des Großfleckens mehrere Müllcontainer und auch Sperrmüll angezündet.

Die Feuerwehr konnte alle Brandherde schnell ablöschen, es kam zu keinen größeren Schäden, Menschenleben waren nicht in Gefahr.

Die Polizei Neumünster sucht jetzt nach Zeugen. Wer hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen im Bereich Waschpool / Großflecken / Lüthjenstraße machen können ?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand stehen die Brände der Müllcontainer in keinem Zusammenhang mit den Bränden an PKW / Carports.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell